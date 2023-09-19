Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’ye katılan ve rozetini bizzat Genel Başkanı Meral Akşener’in taktığı ve ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen, Kahramanmaraş’ın sevilen siyasetçisi, 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Partisinin il başkanlığında düzenlenen basın buluşmasında konuşan İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu, “Rabbim bana 40 yıldır sivil toplum kuruluşlarında, parlamentoda memleketime hizmet etmeyi nasip etti. Bunun taçlanması Kahramanmaraş’ta İyi Partiden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklanmamla oldu. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü, 40 yıldan beri dünyada görmediğim ülke kalmadı. O ülkelerde elime fotoğraf makinesiyle tarihi evlerin resimlerini çekmedim. Hep araştırdım, eğitimi nasıl, belediyeciliği nasıl, sağlık sektörü nedir, turizmi nedir? O şehrin belediye başkanlığı neler yapıyor, nasıl hizmetler veriyor? Valilik neler yapıyor? Hep bunları inceledim. Bu bilgi birikimlerimi beraber inşallah Kahramanmaraş'a taşıyacağız. Rabbim bana kendi doğduğum ve atalarımın doğdu şehre olan vefa borcumu ödemeyi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak nasip edecek diye temenni ediyorum” dedi.

Milletvekilliği görevi bittikten sonra halktan gelen talebi değerlendirdiğinin altını çizen Dedeoğlu şunları söyledi:

“Milletvekilliği görevim bittikten sonra birçok sivil toplum kuruluşları, sanayicilerimiz, iş adamlarımız, esnaflarımız, emeklilerimiz hep söyledikleri şey şuydu. ‘Ya bu kadar hizmet ettin, bu memleketin problemlerini biliyorsun, hatta defalarca bu memleketin kitabını yazdın. Artık büyükşehir belediye başkanlığına aday olmalısın ve sen büyükşehir belediye başkanı olmalısın cümleleri hala kulaklarımda.”

Asrın Felaketi Kahramanmaraş’ı biran önce eski haline getirmeyi hedeflediğini söyleyen Mesut Dedeoğlu şunları kaydetti:

“Bir sürü projelerim vardı, ama onların hepsine bir kenara bırakıp ilk önce bu şehri nasıl ayağa kaldıracağız? Nasıl imar düzenlemesi yapacağız? Yeniden eski günlerimize nasıl döneceğiz? Onun derdi, telaşı içerisine düştük hep beraber. O konularla ilgili projelerimiz hazır inşallah. Ama ilk önce yerde yatan o moloz yığınları ve hala yıkılmayı bekleyen binalarımız var. Onların yerine neler yapacağız? Onlar nasıl kalkar? Hep onun derdi telaşı içerisindeyiz. Onun organizasyonunu düşünüyoruz. Tabii ki yapılacak çok şey var ama 81 ilin içerisinde nasıl Kahramanmaraş parlayan bir yıldız olur? Nasıl Akdeniz'in tam incisi olur, her yönüyle; turizmiyle, tarihiyle, gastronomisiyle, tekstiliyle, bakırıyla aklınıza gelen her türlü ürettiği ürünleriyle.”