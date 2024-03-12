İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, vatandaşların her geçen gün alım gücünün düştüğünü, ülkedeki ekonomik durumun daha net görünmesi için Bitpazarına bakılması gerektiğini söyledi. Kılınç, “Bitpazarında çok ciddi yoğunluk var burada. İnsanlarla sohbet ettiğimizde maalesef artık ikinci el eşyalarla kıyafet ihtiyaçlarını, farklı ihtiyaçlarını Bitpazarından sağlamaya çalışıyorlar” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor. Projelerini açıklamasıyla birlikte bir anda bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sedat Kılınç’ı Melikgazi halkı çoktan sahiplendi.

Gittiği her ortamdaki seçmenle seçim çalışmalarında açıkladığı projeleri konuşulan Sedat Kılınç, halkın yaşadığı sorunlara ekonomik sorunlar karşısında duygusallaşıp gözyaşlarına hakim olamıyor. Belediye’ye öz kaynak oluşturacak ve İstihdama kapı aralayacak projeleriyle öne çıkan Sedat Kılınç, sosyal desteğe mahkum edilen Melikgazi halkının yaşadığı dar boğazdan kurtarmanın sözünü verdi.

Dar gelirli ve yoksul vatandaşların yoğun bir kalabalık oluşturduğu Bitpazarında seçim çalışmalarını yürüten İYİ parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, burada gördüklerini şu sözlerle özetledi:

Değerli Kayserili hemşerilerim şu anda ikinci el eşyaların satıldığı namı diğer Bitpazarındayız. Arkamızdaki kalabalığı gördünüz, çok ciddi yoğunluk var burada. İnsanlarla sohbet ettiğimizde maalesef artık ikinci el eşyalarla kıyafet ihtiyaçlarını, farklı ihtiyaçlarını Bitpazarından sağlamaya çalışıyorlar. Burası ülkemizin en büyük ekonomik göstergesi. Artık alım gücü çok düştü ve vatandaşımız kıyafet alamaz oldu, gıda ihtiyacını karşılayamaz oldu. Artık buna dur demenin zamanı geldi. Manzarayı sizlere havale ediyorum.