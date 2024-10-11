İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa-Nilüfer, Ertuğrul Mahallesi’ndeki beton şirketine ait “kaçak beton santrali”nin kapatma kararına rağmen, devlete meydan okuyarak kentin ortasında nasıl faaliyet gösterebildiğini üç ayrı bakanlığa sordu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde 'Teknik Beton' şirketine ait “kaçak beton santrali” adeta devlete meydan okuyarak kentin ortasında faaliyet gösterdiğini öne süren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, konuyu TBMM'ye taşıdı.

"Bu tesise önce üst üste para cezaları kesiliyor, ardından da 20 Aralık 2023’te “yıkım kararı” alınıyor. Aradan tam 22 ay geçmesine karşın şirketin kılı kıpırdamıyor" diyen Milletvekili Türkoğlu, İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın cevaplandırmasını talep ederek konuyla ilgili ayrı soru önergeleri verdi.

Türkoğlu, “Nilüfer Belediyesi’nin, kaçak santrali yıkmak için istediği desteğin verilmemesinin sebebi nedir?” diye başlayan bir dizi soruyu arka arkaya sıraladı.

Türkoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Bursa İl Müdürlüğü’nde, kaçak ve ruhsatsız yapı veya tesisleri yıkabilmek için gerekli personel ve ekipmanların mevcut olup olmadığını sorarken, İçişleri Bakanlığı'na, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin, kaçak ve ruhsatsız santrali yıkmak için Nilüfer Kaymakamlığı’ndan istediği desteğin verilmemesinin sebebinin ne olduğunu sordu. İYİ Partili Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Sağlık Bakanlığı'ndan da Nilüfer Belediyesi’nin, kaçak ve ruhsatsız santrali yıkmak için Nilüfer Kaymakamlığı’ndan, Bursa Valiliğinden ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden istediği desteğin verilmemesi sebebiyle, Bakanlık olarak; bölgedeki sağlık sorunlarının ciddi boyutlara varacağı konusunda yoğunlaşan şikayetlerden ne yönde haberlerinin olduğunu belirterek, "Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı raporuna göre yerleşim yerine en az 3 km mesafede olması gereken tesisin, evlere sadece 100 metre uzaklıkta bulunması, Bakanlığınızın sorumluluk kapsamında olan bir sağlık sorunuysa, ne gibi bir işlem yapmayı düşünmektesiniz?Aynı raporda ilgili tesisin bölgede yaşayan vatandaşlarda; astım, kronik bronşit, solunum yolu, kardiyovasküler, anksiyete ve hipertansiyon gibi birçok hastalığa yol açtığına da işaret edilmesini, Bakanlığınızın harekete geçmesi için yeterli bir sebep olarak kabul ediyor musunuz?" sorularını yöneltti.