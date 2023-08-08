İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Hızlı Tren ile Emek-Şehir Hastanesi arası metro projesindeki gecikmeyi soru önergesiyle TBMM’ye taşıdı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Hızlı Tren ile Emek-Şehir Hastanesi arası metro projesindeki gecikmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye taşıdı.

Milletvekili Türkoğlu soru önergesinde, vatandaşın Mudanya yolundaki güzergahta kilitlenen trafikten, bölge esnafı da işlerinin bitmesinden perişan olduğunu belirterek, projenin durma noktasına gelmesinin sebebinin ne olduğunu ifade ederek, "Mudanya yolu daha ne kadar Geçit vermeyecek?" sorusunu yöneltti.

Üç şeritli gidiş geliş olarak planlanan Mudanya ana aksının 2 şerite düşürülmesini de sorgulayan Milletvekili Türkoğlu, “Projede, vagonların maliyetinin de Bursalılara ödetilmek istendiği iddiaları çok manidardır. Sözde 2023 sonunda proje bitirilecek, Mudanya yolu rahatlatılacaktı, ne oldu?” diyerek kamuoyunun da bilgilendirilmesini istedi.

Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun konu ile ilgili önergesindeki soruları şöyle:

SORU 1- Bursa Hızlı Tren ile Emek-Şehir Hastanesi kent içi raylı sistem projesindeki ağır-aksak ilerleyişinin gerçek sebebi nedir? “2023 yılı sonunda bitirilecek!” sözü tutulacak mıdır, yoksa bitiş tarihi için yeni bir güncelleme yapmayı düşünüyor musunuz?

SORU 2- Emek-Şehir Hastanesi arası raylı sistem projesinde, 3 şeritli gidiş-geliş olarak yan cepleriyle birlikte açıklanan projede, yolun 2 şeritli gidiş-gelişe düşürüldüğü doğru mudur? Doğruysa şayet, Geçit-Mudanya ana aksında zaten yoğun olan trafiği rahatlatacak alternatif önleminiz nedir?

SORU 3- Projede vagonların satın alımıyla ilgili belirsizlik olduğu ve bu maliyetin Bursa Büyükşehir Belediyesi, dolayısıyla Bursalılar tarafından üstlenilmesinin istendiği doğru mudur?

SORU 4- Hızlı Tren ile Kent İçi Raylı Sistem Hattının entegrasyonu sağlayacağı belirtilen Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı projesinde ek maliyet çıkmış mıdır? Çıktıysa şayet projenin toplam maliyeti ne olmuştur?

SORU 5- Geçit İstasyonu, Ahmet Yesevi İstasyonu, Hızlı Tren Gar Aktarma İstasyonu ve Şehir Hastanesi İstasyonu olmak üzere sadece 4 istasyon bulunan projedeki kaçınılmaz olduğu aşikar görünen gecikmeyi hangi gerekçelerle açıklıyorsunuz?