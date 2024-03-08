31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimde İYİ Parti Gebze belediye başkan adayı olarak gösterilen Sadık Güvenç’e olan destek her geçen gün büyüyor.Yüksel ERCAN / KOCAELİ (İGFA) - Seçim çalışmaları çerçevesinde Gebze’nin Tatlıkuyu-Beylikbağı ve Sultan Orhan mahallelerini dolaşan Sadık Güvenç’e seçmenin gösterdiği ilgi partilileri memnun ediyor.

Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar yoğun bir tempo ile çalışan Sadık Güvenç bitip tükenmeyen temposu ile parti propagandası yapıyor.

SANDIKTAN BİZ ÇIKACAĞIZ

Gebze’nin en büyük üç mahallesini meclis üyesi adayları ve partiler ile birlikte dolaşan Sadık Güvenç “ Adaylığımızın ilan edildiği günden itibaren hiç durmadan sahada çalışma yapıyoruz, işin doğrusu bu kadar ilgiyi bizde beklemiyorduk, Gebze’nin her tarafından vatandaşlarımız ile kucaklaşıyor onların sorunlarını dinliyoruz, Seçmenden aldığımız mesaj Gebze’de büyük bir değişimin gerçekleşeceği noktasında, Allah’ın izni ile 31 mart tarihinde sandıklar açıldığında zaferimizi ilan edeceğiz” diye konuştu.

RAMAZAN AYINDA ÇALIŞMALARIMIZ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK

Bir taraftan seçmen ziyareti yapan diğer taraftan protokol ziyaretleri yapan Sadık Güvenç “Özellikle Gebze’nin köylerinden bize çok büyük teveccüh var, 11 Mart tarihinde mübarek Ramazan ayının başlaması ile birlikte saha çalışmalarımızı daha geniş bir alana yayacağız, İftar saatinden sahura kadar vatandaşlarımız ile bir arada olacağız, Mübarek ramazan ayının Şimdiden tüm halkımıza hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.