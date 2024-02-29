İYİ Parti'nin Tokat belediye başkan adayı Şeref Menteşe'nin adaylığı YSK tarafından düşürüldü.Nurhan İÇMEZ / TOKAT (İGFA) - Tokat'ta yerel seçimlerin kaderini belirleyecek bir gelişme yaşandı. İYİ Parti tarafından Tokat Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Şeref Menteşe'nin adaylığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürüldü. Bu karar, siyasi kulislerde ve seçmenler arasında büyük yankı uyandırdı.

ADAYLIK NEDEN REDDEDİLDİ? Şeref Menteşe'nin adaylığının reddedilme sebebiyle ilgili YSK'dan detaylı bilgi verilmedi. Ancak bu tür kararların genellikle adayların yasalara uygunluk durumlarıyla ilgili olduğu biliniyor.

TOKAT SEÇİMLERİ NE DURUMDA? Şeref Menteşe'nin adaylığının düşürülmesi, Tokattaki yerel seçim dinamiklerini değiştirebilir. İYİ Parti'nin bu gelişme karşısında nasıl bir strateji izleyeceği ve yerel seçmenlerin tepkisinin ne olacağı merak konusu.

YENİ ADAY HAKAN KARAGÖLLÜ Şeref Menteşe'nin adaylığının düşürülmesi nedeni ile yeni adayın Hakan Karagöllü olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Menteşe açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Biz birilerinin adamı olmadık asla olmayız; tarafımız ve hedefimiz bellidir bizim. Biz inandığımız doğruları konuştuğumuz için güçlüyüz. Biz bir makama gelmek için değil, her yerde ve her zaman doğruları konuşuyor, sessiz çoğunluğun sesi oluyoruz. Bizim karşımıza Tokat'a dair projeleri, bilgi ve vizyonları ile çıkamayanların bizi susturmak için etik olmayan yol ve yöntemlere başvuruyor olmaları bizi yıldırmıyor, daha çok kamçılıyor.

Biz Ayak oyunları bilmeyiz, arkadan iş çevirmeyiz, hedef birliği içerisinde olduğumuz insanlarla yol yürümeye devam ederiz. Bizim Belediye Başkan adaylığımızın önünü kesmek kimlerin işine yarar sorusuna verilecek cevap oynanan kirli oyunun mimarlarının kimler olduğunu anlamamızı kolaylaştırır.

Bizim tek suçumuz, biz kazanan Tokat olsun istiyoruz. !"