İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, öğretmen atamalarında mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında öğretmen atamalarındaki mülakat sistemini eleştirdi.

KPSS’den 81 puan almış, atanacağı garanti olan bir öğretmen adayının mülakatta verilen düşük puan nedeniyle atanamadığını öne süren Taşcı, KPSS'den 61 puan almış başka bir adayın ise verilen yüksek puan nedeniyle atanabildiğini iddia etti.

"Bu, kimsenin mazeret sunamayacağı ve inkar edilemez bir adaletsizliktir." diyen Taşcı, "Mülakatlarda neye göre bu puan veriliyor? Hiçbir kriter, ölçü yok, zaten itirazın kaynağı da bu. Bazı mülakatlarda adayların yüzüne bile bakılmıyor." ifadelerini kullandı. İktidarın seçimlerden önce mülakatların kaldırılacağı sözünü verdiğini belirten Taşcı, "Mülakatın kaldırılması lazım. Eğer mülakat belirleyici olacaksa KPSS sınavını neden yapıyoruz? Neden bu insanlar aylarca kurslara giderek çalışıyor? Eğer mülakatla alım yapılacaksa o zaman KPSS'yi yapmayacaklar." diye konuştu.