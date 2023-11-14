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İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun AK Parti’ye transferiyle ilgili iftira suçlamasına, Meclis kürsüsünden çok sert yanıt verdi. Milletvekili Toktaş, “Yapmış olduğumuz açıklamalar çok net, iftira ise Kamuyu Aydınlatma Platformu, yani devletin bir kurumu bu iftirayı atmıştır” dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, meclis kürsüsünden çok sert konuştu.

Türk siyasetini utanma duygusunun kurtaracağına işaret eden Milletvekili Toktaş, “Sayın Hatipoğlu, keşke yüzünüz kızarsaydı, keşke utanabilseydiniz; sizin için çalışan, sizin için Eskişehir'de ter döken binlerce İYİ Partiliden keşke utanabilseydiniz” dedi.

Toktaş, meclis kürsüsünden Hatiboğlu’na şu sözlerle yanıt verdi:

“Saygıdeğer Başkan, muhterem milletvekilleri; bizim burada Sayın Nebi Hatipoğlu'yla ilgili yapmış olduğumuz açıklamalar çok net, iftira ise Kamuyu Aydınlatma Platformu yani devletin bir kurumu bu iftirayı atmıştır. Burada Sayın Hatipoğlu "Teşviklerde parayı peşin vermiyorlar" diyor. Ne fark eder? Bazen transferler vadeyle de ödenir. Sn.Nebi Hatipoğlu, siz bize neyi hatırlatıyorsunuz, biliyor musunuz? Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrolünde oynadığı "Banker Bilo" filmindeki "Maho Ağa" karakterini hatırlatıyorsunuz. Para için her şeyi yapan, arkadaşını dolandıran, haksız kazanç elde eden ve filmin sonunda duvara toslayan Maho Ağa, kendisine hesap soran Bilo'ya şöyle der: "Bilo, yaptım, yaptım ama bir sor bakalım, niye yaptım." Biz sana niye yaptığını sormuyoruz çünkü her şey ortada, neden yaptığını biliyoruz.

Muhterem milletvekilleri, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in ifadesiyle Türk siyasetini utanma duygusu kurtaracaktır. Sayın Hatipoğlu, keşke yüzünüz kızarsaydı, keşke utanabilseydiniz; sizin için çalışan, sizin için Eskişehir'de ter döken binlerce İYİ Partiliden keşke utanabilseydiniz. Size oy veren 87.742 Eskişehirli seçmenden keşke utanabilseydiniz. Burada bize bakıp da parmak sallama hadsizliğini ve şu anda da yaptığınız hadsizliği yapmaktan keşke utanabilseydiniz. Heyete saygı sunuyorum.”