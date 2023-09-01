İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM Başkanlığı’na verdiği iki ayrı soru önergesiyle, iktidar partisinin seçim vaatlerini hatırlattı ve ilgili bakanların yanıtlamasını istedi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a, “Gençlere ÖTV’siz bilgisayar ve cep telefonu sözünüz ile aylık 10 GB internet sözünüze ne oldu?” derken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, ev kadınlarına vaadedilen ‘emeklilik’ ile ‘her aileye verilen istihdam sözünü’ ve ‘Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle evlilik kredisi’ projesini sordu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun konu ile ilgili hazırladığı önergesinde Bakan Bak'a şu soruları yöneltti:

“1- Genel seçimler sırasındaki propaganda süreci boyunca genç seçmenlere yönelik olarak verilen sözlerden biri de gençlerin bilgisayar alımlarında ÖTV’den muaf tutulacak olmalarıydı. Seçimden sonra bu söz yerine getirildi mi, getirildiyse bugünkü tarihe kadar hangi sayıda gencimiz, ÖTV’siz bilgisayar satın alımından yararlandı?

2- Yine aynı şekilde özellikle genç seçmenler için sağlanacağı vaadedilen diğer bir olanak da aylık 10 GB’lık ücretsiz internet sözüydü. İktidar partisi bu sözünü tuttu mu, tuttuysa seçimden bugüne kadar kaç gencimiz bu imkandan yararlandırıldı?

3- Genel seçimlerde yürütülen propaganda çalışmaları arasında ev kadınları en önemli hedef kitleydi. İktidar partisi AK Parti, yeniden iktidara gelinmesi halinde ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınacağına sıkça vurgu yaptı. Bu vaat yerine getirildi mi, getirildiyse seçimden bu yana kaç ev kadınımız emeklilikten yararlandırıldı?

4- Yine seçim vaatleri arasında bulunan ‘Her ailede en az 1 bireye istihdam sağlanacak!’ sözüne sahip çıkıldı mı? Çıkıldıysa genel seçimden bugüne kaç ailenin kaç bireyine böyle bir olanak sağlandı?

5- İktidar partisinin, gelir düzeyi düşük aileler için genel seçimler için hazırladığı ‘Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ projesi hayata geçti mi? Geçtiyse genel seçimlerden bu yana böyle bir sistemden kaç aile yararlandırıldı ve bu projeye bugüne kadar ne kadarlık bir bütçe harcandı?

6- Yine aynı şekilde yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası kurulacağı vadedilmiş, bunun üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi sözü verilmişti. Bu vaat yerine getirildi mi, getirildiyse bugüne kadar kaç çiftimiz bu krediden yararlandı ve toplamda verilen evlilik kredisinin miktarı nedir?