İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, hedef tahtasındaki TÜİK'i yine eleştirdi. Milletvekili Türkoğlu, "Reel enflasyonu gizleyerke emeklinin ve emekçinin gerçek maaş zamlarını gasp eden TÜİK, halk düşmanıdır" dedi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Aralık ayı enflasyon 1,03 olarak açıklayan “Yalancı TÜİK” bir kez daha halkın gerçeklerini gizleme politikasını sürdürmüştür" diyerek verdi veriştirdi.

Milletvekili Türkoğlu, TÜİK'in enflasyonu yıllık bazda yüzde 44,38 olarak açıklarken, Aralık ayını 2.34 olarak açıklayan ENAG’ın verileri ise yıllık yüzde 83,40 olduğunu gösterdiğini anımsatarak, "Bu, sadece bir istatistik manipülasyonu değil, aynı zamanda milyonlarca emeklinin, işçinin ve çalışanın alın terine yapılan bir haksızlıktır. Çünkü emekli maaşları ve memur zamları bu sahte veriler üzerinden belirleniyor. TÜİK, gerçek enflasyonu gizleyerek halkın hak ettiği zammı gasp etmiştir. Bu durum tam anlamıyla bir halk düşmanlığıdır. Maaşını ay sonuna kadar yetiremeyen emeklinin, düşük zamla ezilen işçinin hakkı hukuku resmen çalınmıştır. Gerçekleri çarpıtan TÜİK’e karşı İYİ Parti olarak susmayacağız, çünkü bu mücadele emeğin ve alın terinin mücadelesidir" diye konuştu.