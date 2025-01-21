Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 66 vatandaşın hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı korkunç yangın faciası, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu tarafından Meclis gündemine taşındı. Milletvekili Türkoğlu, "Bu ihmallerin üstü örtülemez, sorumlular mutlaka hesap vermelidir" dedi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Y. Selçuk Türkoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yönelik kapsamlı soru önergeleri sundu.

Felakete dair ciddi iddiaları ve kamuoyunda dile getirilen ihmalleri gündeme taşıyan Bakan Türkoğlu, 4 farklı bakanlığa yazılı soru önergeleri vererek, ilgili bakanlıkların yangın öncesi ve sonrası süreçlerdeki sorumluluklarını mercek altına aldı.

Milletvekili Türkoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Yönelik sorularında; Grand Kartal Otel’in turizm işletme ruhsatını bakanlıktan aldığına dikkat çekerken, yangın güvenliği standartları ve otelin denetim süreçlerini sorguladı.

“Yangın güvenliği, tahliye yolları ve yangın merdiveni gibi hayati öneme sahip standartlar, turizm ruhsatı için nasıl denetleniyor? Grand Kartal Otel’in yangın güvenliği denetimi en son ne zaman yapılmıştır?” sorularını yönelten Türkoğlu, diğer turizm tesislerinin gelecekteki denetim planlarının da açıklanmasını talep etti.

Türkoğlu, İçişleri Bakanlığı’na Yönelik sorularında ise; yangın esnasında yaşanan tahliye eksikliklerine vurgu yaparak, olay yerine sevk edilen ekiplerin kapasitesini ve müdahale sürelerini sorguladı.

Ayrıca, yangınla ilgili gözaltı ve soruşturma süreçlerinin şeffaf şekilde paylaşılmasını da talep eden Milletvekili Türkoğlu, Adalet Bakanlığı’na yönelik de sorular yönelterek, soruşturma kapsamında elde edilen somut bulguların kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Selçuk Türkoğlu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yönelik sorularında ise faciada otelin ahşap dış kaplamasının yangını hızlandırdığına ve binada yangın merdiveninin bulunmadığına dikkat çekti. “Grand Kartal Otel’in yapı denetimleri hangi tarihlerde yapılmıştır? Bu denetimlerde herhangi bir eksiklik tespit edilmiş midir?” sorularını gündeme getiren Türkoğlu, ayrıca bölgede yer alan diğer turistik tesislerin yapı güvenliği ve yangın dayanıklılığına ilişkin gelecekte alınacak tedbirlerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.