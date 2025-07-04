İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri ve buna bağlı olarak belirlenen maaş zam oranlarına sert tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - TÜİK’in rakamlarının halkın yaşadığı gerçek yoksulluğu gizlemeye yetmediğini söyleyen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Bu millet artık açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor. Maaşlara yapılan sözde zamlarla alım gücü artmadı, tam tersine sefalet daha da derinleşti!” dedi.

ENAG’ın haziran ayı enflasyonunu yüzde 3,05, yıllık enflasyonu ise yüzde 68,68 olarak açıkladığını anımsatan Türkoğlu, TÜİK’in ise yıllık enflasyonu yüzde 35,05 olarak duyurmasının ekonomik akla ve vicdana sığmadığını belirtti. “Bu millet her zam döneminde aynı tiyatroyu izliyor: TÜİK makyajlıyor, Saray alkışlıyor, halk aç kalıyor!” diyen Türkoğlu, “En düşük memur maaşı 50 bin 503 lirada kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise sadece yüzde 16,67 zam alması öngörülüyor. Eğer bu artış kök maaşa yapılırsa zaten facia… En düşük maaşa yapılırsa bile ancak 16 bin 880 liraya çıkıyor. Peki TÜRK-İŞ ne diyor? Açlık sınırı 26 bin lira, yoksulluk sınırı 85 bin lirayı aştı! İktidar, milyonları açlık sınırının bile altında yaşamaya mahkûm etti!” diye konuştu.

“Bu bir hükümet değil, bir vicdan krizidir”

Milletvekili Türkoğlu, yaşananların artık bir ekonomik kriz değil, bir vicdan krizi olduğunu vurguladı. Gıda fiyatlarındaki artış, kiralar, faturalar ve temel ihtiyaçlar karşısında vatandaşın çaresiz bırakıldığını belirten Türkoğlu, “Bu tablo, bir yönetememe hali değil, bilinçli bir tercihtir. Yani bu bir sefalet politikasıdır! Yoksulluğu yönetmek, bağımlılığı artırmak, halkı susturmak istiyorlar. Çünkü tok insan soru sorar ama aç insan sadece hayatta kalmaya çalışır! İktidar şunu bilsin: Bu millet açken, sofralar boşken, çocuklar aç uyurken; kimse bize ‘istikrar’ masalı anlatmasın! Halk aç, Saray tok. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz ve mutlaka değiştireceğiz" diyerek iktidara yüklendi.