Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı’nda, metan gazına maruz kalarak 12 askerin şehit olduğu olay, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu tarafından TBMM gündemine taşındı. Türkoğlu, ihmaller zincirini sorgulayan 14 soruluk önerge ve Meclis araştırma talebiyle, facianın aydınlatılmasını istedi.BURSA (İGFA) - Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 Temmuz 2025’te teröristlerin daha önce “sözde hastane” olarak kullandığı bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kalmıştı. 12 askerin şehit olduğu, 7’sinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili İYİ Parti’den sert sorular geldi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, olayın ihmaller zinciriyle dolu olduğunu belirterek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e 14 soruluk önerge yöneltti.

Milletvekili Türkoğlu’nun soruları arasında şunlar öne çıktı:

Üç yıldır bulunamayan şehit naaşı neden hâlâ tespit edilemedi?

“Tamamen kontrol altında” denilen bölgede aramalar neden sürüyor?

Gaz ölçümü yapılmadan askerler neden mağaraya gönderildi?

TSK’da gaz dedektörü yok mu, varsa neden kullanılmadı?

Soruşturma başlatıldı mı, istihbarat zafiyeti var mı?

Operasyona sağlık veya güvenlik birimlerinden itiraz geldi mi?

Türkoğlu, Meclis araştırma önergesiyle de facianın perde arkasının aydınlatılmasını talep etti.

Önergede, ayrıca üç yıldır bulunamayan şehit naaşının bölgenin güvenliği hakkındaki iddiaları sorgulattığını belirterek, "Metan gazı tespiti yapılmadan personelin riske atılması ciddi bir ihmal" olduğunun altı çizildi. İYİ Partili Milletvekili Türkoğlu, “Şehitlerimizin emaneti bizim onurumuzdur. Mehmetçiği zehirli gaz dolu mağaralara önlem almadan gönderen zihniyetin sorumsuzluğu ortaya çıkarılmalı. TSK gibi köklü bir kurumda böyle ihmaller kabul edilemez” diyerek İYİ Parti’nin olayın peşini bırakmayacağının altını çizdi.