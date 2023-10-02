Gazeteci Batuhan Çolak ile Süha Çardaklı’yı tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret eden İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, iki gazetecinin saçlarının kazıtılmasına tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Mahkum Hakları Alt Komisyonu Üyesi, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Aykırı Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile “Muhbir” Hesabı Yöneticisi Süha Çardaklı’yı ziyaret ederek açık görüş yaptı.

Kamuoyunda ülkedeki sığınmacılarla ilgili var olan endişe ve gelecekle ilgili kuşkuların artmasını, gazetecileri susturup sindirerek engellenemeyeceğini vurgulayan Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Bu iki gazeteci kardeşimizin tutukluluk halleri zaten tartışma konusu ve kararın haksızlığı üzerine de tartışmalar var. Bunun üzerine cezaevinde saçlarının zorla 3 numara traş edilerek küçük düşürülmeye çalışmaları veya itibarsızlaştırma yapılarak eziyet görmeleri kabul edilemez” ifadesinde bulundu.

Milletvekiili Türkoğlu cezaevi ziyareti sonrası 20 Eylül’de 27 sosyal medya yöneticisi gözaltına alındığına dikkati çekerek, bunlardan 19’u daha sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılanlardan 15 kişiye yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildiğini belirterek, "Aralarında “Muhbir”, “Aykırı” ve “Haber Report” yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi ise halen tutuklu bulunuyor. Bunlardan Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı’yı yatmakta oldukları cezaevinde ziyaret ettim. Saçlarının zorla kazıtılmış olduğunu da gördüm. O halleriyle fotoğraf da çektirdim. Savcı bey fotoğrafın dijital ortamdan tarafıma gönderileceğine dair de söz verdi. Ne varki sonrasında ‘Makinanın digital sisteminde arıza var’ bahanesiyle gönderilmedi. Benim bildiğim devletin sözü yere düşürülmez, Ama Savcı bey devlet adına verdiği sözü maalesef yere düşürdü. Her iki gazeteci için mahkeme tutuklamaya dair, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarını gerekçe göstermişti. Sosyal medya hesaplarında sığınmacı haberleriyle “provokasyon” yaptıkları iddia edilmişti. Başlangıçta gözaltına sebep olarak 14 paylaşım gösterildi ve bunun 5 tanesi yargı veya polise yansıyan olayların haberleştirilmesiydi. Yani, kolluk kuvvetlerine yansıyan bu 5 haber için savcılık, tutuklamadan önce pekala araştırma yapabilirdi diye düşünmek gerekmiyor. Geri kalan 9 paylaşımda ise başka sosyal medya hesaplarının paylaşımından elde edilen verilerin haberleştirildiği görülüyor." diye konuştu.

Milletvekili Türkoğlu, açıklamasında, "Türk vatandaşlığı elde eden ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportu alan bir hadsiz bir yabancı, TikTok’ta ülkemizle alay ederek, “Şu kadar parayı ödüyorsunuz bu kimlikle pasaporta sahip oluyorsunuz” diyerek küçümseyici tavırlar sergilemiş. Gazeteci de bunu, “Ülkemizle dalga geçildi” diyerek haberleştirmiş. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ülkemiz maalesef hukuksuz tutuklamalarla anılıyor oldu. Bu tür kurgulanmış kararların, adalete karşı duyulması gereken güven duygusunu ortadan kaldırdığı çok açık.

Bir devletin itibarı evrensel kriterlerin uygulandığı hukuktur ve adil bir hak dağılımını sağlayan adalettir. Kamuoyu vicdanını yaralayan, yargıya olan inancı, adalete olan güveni yerle bir eden kararlarınızı bir zahmet gözden geçirin!" çağrısında bulundu.