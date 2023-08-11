İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, aile hekimleri ve sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla verdikleri mücadeleyi, soru önergesiyle TBMM'nin gündemine taşıdı.BURSA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle konuyu TBMM Başkanlığına götüren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “2 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiren aile hekimleri ile sağlık ocağı çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve toplumsal sağlığın iyileştirilmesine yönelik çalışmanız var mıdır?” diye sordu.

Aile hekimlerinin uğradıkları şiddet ve can güvenliği sorunlarını da dile getiren Milletvekili Türkoğlu’nun konu ile ilgili önergesinde, aile hekimlerinin ve sağlık ocağı çalışanlarının mevcut çalışma koşullarının yanı sıra sağlık emekçilerinin bundan böyle endişesiz çalışabilmeleri ve can güvenliklerinin sağlanması ile ilgili ne gibi önlemler alınması gerektiğini sordu.