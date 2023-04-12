İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı; 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi, milletvekili adaylarını tanıttı.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen İftar yemeğinde; il genelinden gelen partililer; Milletvekili adayları Metin Ergun, Behçet Saatçı, Mehmet Tosun, Gülgün Çolakoğlu, Ayfer İlhan Öçer, Tulgay Hasar ve Ömer Kaya’nın tanıtım toplantısına destek verdiler.

Aday tanıtımı öncesi söz alan İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, “Bu seçim, ülkemizin yaşadığı sorunların son bulduğu aydınlık yarınların inşasına başlanacağı bir seçim olacaktır. Hayat pahalılığını, liyakatsiz ve adaletsizlik yönetim tarzını suni gündemlerle unutturmak isteyen iktidar ve yandaşlarının çabası halkımızın sağduyusu karşısında hezimete uğrayacaktır. Herkes çok iyi bilmelidir ki İYİ Parti Cumhuriyetimizin, devletimizin bekaasının, halkımızın refahının, adaletin ve liyakatın teminatı olacaktır.

Hedefimiz; bu ucube Cumhurbaşkanlığı sistemini tüm olumsuzluklarıyla tarihe gömmek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde Genel Başkanımızı Başbakan görmek, İYİ Partimizi Türkiye’nin birinci partisi yapmaktır. Son gücümüze kadar sahada olacağımıza söz veriyoruz” dedi.