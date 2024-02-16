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31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’nin Sivas Belediye Başkan adayı açıklandı. Partinin adayı Merve Yıldız Yaray oldu.SİVAS (İGFA) - İYİ Parti'nin Sivas belediye başkan adayı belli oldu. Mehmet Ceylan'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstermesinin ardından adaylıktan çekilmesiyle Genel Başkan Meral Akşener'in de oluruyla yeni başkan adayı Merve Yıldız Yaray oldu.

İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu, "Geçtiğimiz dönem milletvekili adayımız olan sayın Merve Yıldız Yaray Belediye başkan adayımız olmuştur partimize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Karasu, Sivas'a belediyede kadın eli değeceğini ifade ederek yeni bir dönemim kapılarının açılacağını aktardı.