Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği ve iyi turşu kurmanın püf noktalarının anlatıldığı ‘Bahçede Yaşam Var’ söyleşisinde ‘sıfır atık’ mutfaklar üzerine çalışan Meziyet Avcı, sirke ve limonun sadece turşuların diri kalmasını sağladığını, en doğru yöntemin ise turşunun tuzla kurulması olduğunu söyledi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, geri dönüşüm ve sağlıklı beslenme konularının ele alındığı Bahçede Yaşam Var etkinlik serisini bu hafta Yeşilbahçe Mahallesi’nde yer alan Malik Günal Parkı’nda gerçekleştirdi. Etkinlik, planlı alışveriş, doğru saklama, mevcudu değerlendirme ve geri dönüştürme pratikleri ile sıfır atık mutfaklar oluşturma üzerine çalışan Meziyet Avcı’nın söyleşisiyle başladı.

Avcı, gıda koruma yöntemi olarak kullanılmaya başlanan fermantasyon işleminin aslında sağlıklı bir çürüme şekli olduğunun altını çizdi. Turşu kurarken sirke ve limon gibi malzemelerin yalnızca turşunun yumuşamasını engellemek için sonradan kullanılmaya başladığını anlatan Avcı, geleneksel yöntemlerden uzaklaşmamak gerektiğini söyledi. Avcı, özellikle lahana, havuç gibi turşuların yalnızca tuzla kurulmasını tavsiye etti.

Evde turşularını sirkeyle kurduğunu aktaran Gülşah Soysal, söyleşide yeni yöntemler öğrendiğini ve bunları evde uygulayacağını söyledi. Soysal, ayrıca bu tür etkinlikleri hem bilgi edinme hem de sosyalleşme açısından önemli bulduğunu belirtti.

Arzu Mimaroğlu ise evde üretimin değerinden bahsederken Muratpaşa Belediyesi’ne de buna verdiği destekten dolayı teşekkür etti.