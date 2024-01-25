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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı'ndan geçen yıl partiden istifa eden Taylan Yıldız, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.İSTANBUL (İGFA) -İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, ancak 14 Mayıs seçimlerinin ardından partisinden istifa eden Dr. Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden adaylığını duyuran Yıldız, konuyla ilgili, kendisini de anlatan bir video yayınladı.

Taylan, paylaşımında "Senin İçin Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım" ifadesini kullandı.