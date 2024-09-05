Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın ilki ATO Congresium’da gerçekleşti. Fuarın ilk gününde Joker Ajans modellerinin sunduğu Müsemma firmasının siyah elbise konseptli defilesi beğeni ile izlendi…Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Modeller defile öncesi objektiflerimize poz verirken Yönetmenliğini Ted Post’un yaptığı 1978'de çıkan Amerikan filmi İyiler Siyah Giyer’i de hatırlamadan edemedik.

Müsemma firması yetkilisi, Havva Nur Hanım Yaptığı açıklamada; “Siyah giysiler asilliği ve zarafeti simgeleyen bir koleksiyondan oluşmakta. Büyük beden tesettür giyim firması Müsemma’nın sloganı ise; Artı bedende, ince şıklık ile ölçülü giyinmeyi seven kadınları giydiriyoruz” dedi.

MODANIN NABZI 7 EYLÜL TARİHİNE KADAR ANKARA’DA ATACAK!

Fuarda Ankara’nın yerli üreticileri, Bayan hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren markalar, Sektörün önde gelen isimleri ile Defileler ve Sergiler yapılırken, İkili iş görüşmelerde yer alacak.