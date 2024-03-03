Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Türkiye’nin eğitim, çevre ve afetlerde arama ve kurtarma konularındaki çalışmalarıyla önde gelen sivil toplum kuruluşları yararına bağış toplamak amacı ile yaklaşık 200 çalışanıyla Runtalya Maratonu’na katıldı.ANTALYA (İGFA) - İlk kez 2006 yılında başlatılan ve bu yıl 19’uncusu düzenlenen Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu düzenlendi.

Daha önceki yıllarda da çeşitli vakıf ve dernekler yararına maratona katılan SunExpress, bu yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yararına bağış toplamak amacı ile koştu.

3 Mart’ta gerçekleşen Runtalya’ya katılan yaklaşık 200 SunExpress çalışanının yürüttüğü bağış kampanyalarından elde edilen gelirler, TEGV, TEMA ve AKUT’un yürüttüğü projeleri destekleyecek.