Kocaeli Büyükşehir’in “İyilik Kılavuzu” yarışmasında 33 gün boyunca şehrin dört bir yanında iyilik rüzgârları estiren 300 takımdan dereceye giren 21'ine ödülleri verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında hayata geçirilen “İyilik Kılavuzu” yarışmasında 300 takımdan dereceye giren 21'ine ödülleri takdim edildi

33 GÜN BOYUNCA İYİLİK RÜZGARI ESTİ

Ramazan ayının manevi atmosferinde “Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap” ana sloganıyla ‘İyilik Kılavuzu’ projesini hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 33 gün boyunca şehrin dört bir yanında iyilik rüzgârları estirdi. “Ortaokul”, “lise” ve “genç yetişkin” kategorilerinde 1200 gencin yarıştığı ‘İyilik Kılavuzu’nda 300 takım Ramazan ruhunu anlatan bir kavram etrafında küslükleri sona erdirme, yaşlı ve hasta ziyareti, cami temizliği gibi çeşitli görevleri yerine getirerek iyilik yarışını tamamladı. Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yarışma yöntemiyle ‘iyilik’ fikrini merkeze alan “İyilik Kılavuzu” yarışmasının ödül programı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Yazar Abdullah Kibritçi, STK temsilcileri, eğitmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

21 TAKIMA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

İyiliği yaymak için yola çıkanların buluşma noktası olan ‘İyilik Kılavuzu’ hareketinde, 300 takımdan dereceye giren 21'ine törenle ödülleri takdim edildi. Öte yandan Başkan Tahir Büyükakın yarışmayı tamamlayan tüm öğrencilere il dışı gezi hediye edileceğini açıkladı.

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde Sevgi Çınarı (Balkan turu), lise kategorisinde Kadirşinas Liderler (Özbekistan turu), genç yetişkin kategorisinde Alicenap Ruhlar (Umre ziyareti) birinci oldu. Takımlara ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş takdim etti.

İKİNCİLİK ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde Akıl Gücü (dizüstü bilgisayar), lise kategorisinde Disiplinin İzleri (dizüstü bilgisayar), genç yetişkin kategorisinde Cesaret Kalesi (dizüstü bilgisayar) ikinci oldu. Takımlara ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal takdim etti.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde Şükür Yolcuları (10 bin TL’lik teknoloji çeki), lise kategorisinde Muhabbet Kervanı (10 bin TL’lik teknoloji çeki), genç yetişkin kategorisinde Cömertlik Çınarı (10 bin TL’lik teknoloji çeki) üçüncü oldu. Takımlara ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen takdim etti.

DÖRDÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde Kanaat Bahçesi (5 bin TL’lik teknoloji çeki), lise kategorisinde Paylaşım Tacı (5 bin TL’lik teknoloji çeki), genç yetişkin kategorisinde Barış Adımları (5 bin TL’lik teknoloji çeki) dördüncü oldu. Takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan takdim etti.

BEŞİNCİLİK ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde Tabiat Severler (5 bin TL’lik teknoloji çeki), lise kategorisinde Tarih Yıldızları (5 bin TL’lik teknoloji çeki), genç yetişkin kategorisinde İrfan Yolcuları (5 bin TL’lik teknoloji çeki) beşinci oldu. Takımlara ödüllerini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Cebeci takdim etti.

BİRİNCİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde Gül Yetiştiren Adamlar (5 bin TL’lik teknoloji çeki), lise kategorisinde Paylaşım Elçileri (5 bin TL’lik teknoloji çeki), genç yetişkin kategorisinde Zor Zamanda Konuşanlar (5 bin TL’lik teknoloji çeki) jüri özel ödülünün sahibi oldu. Takımlara ödüllerini Yazar Abdullah Kibritçi takdim etti.

İKİNCİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde Güler Yüzlü Dostlar (5 bin TL’lik teknoloji çeki), lise kategorisinde Dinginlik Limanı (5 bin TL’lik teknoloji çeki), genç yetişkin kategorisinde Sahnenin Arkasındakiler (5 bin TL’lik teknoloji çeki) jüri özel ödülünün sahibi oldu. Takımlara ödüllerini Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu takdim etti.