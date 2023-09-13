Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli ile Vodafone’un yeni kampanyası “Eşim Dostum İndirimi”nin tanıtıldığı yeni reklam filminde bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) -Gerçek bir hayat hikâyesinin anlatıldığı reklam filminde, İynemli Kardeşler Vodafone’un “Şimdi yakınlarıyla Vodafone’a gelenler, faturalarında eş dost indirimden yararlanıyor” temalı kampanyasını tanıtıyor.

Aile sıcaklığında geçen reklam filmi çekiminde tüm ekip eğlenceli anlar yaşadı.