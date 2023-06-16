Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli çocukların sosyalleşmeleri ve güzel vakit geçirmeleri uygulanan “Engelsiz İzciler” kampının bu yıl beşincisi düzenlendi. Marmaris Asparan Kamp alanında yapılan etkinlikte çocuklar iki gece kamp yaparken İzcilik faaliyetlerinde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezleri ile sosyal projelere devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı, daha sonraMilas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de hizmete başlayan Kısa Mola Merkezleri’ndeki engelli bireyler için Engelsiz İzciler Projesi hayata geçirildi.

“Engelsİzciler” projesi, engelli bireylerin ve engellisi olan ailelerin sosyal hayata katılımını sağlamak, engelli vatandaşların kişisel gelişimlerini ve becerilerini İzcilik vasıtasıyla arttırabilmeyi amaçlıyor. Bu yıl 13-15 Haziran tarihleri arasında beşincisi düzenlenen etkinlikle 23 engelli bireye izcilik eğitimi verildi.

Asparan Kamp Alanında yapılan ve Temel Liderlik Eğitimi alan uzman personel tarafından verilen izcilik eğitimiyle ile engelli çocuklar farklı etkinliklere katılarak farklı bir deneyim yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Engelsİzciler” projesi projesi kapsamında izci adayı engelli bireylere yaz ve kış kampları, çevreyi tanıtıcı geziler, çeşitli farkındalık yaratıcı faaliyetler, şehirlerarası ve uluslararası izci kampları düzenlemeye devam ediyor.