İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini ve gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir iştiraki İZDENİZ A.Ş., MSC Cruise gemilerinin tur operatörü Cisalpina Turizm ile iş birliği yaptı. Bu çerçevede, her pazartesi Alsancak Limanı’na yanaşan kruvaziyer gemilerden inen turistler, İZDENİZ yolcu gemileriyle Karşıyaka İskelesi’ne taşınacak. Turistler kentte yapacakları turların ardından yeniden yine İZDENİZ gemileriyle Alsancak Limanı’na gelecek.İZMİR (İGFA) - İzmir’in turizm kenti kimliğini pekiştirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda yeni bir iş birliğine imza attı. Büyükşehir’e bağlı İZDENİZ A.Ş., MSC Cruise gemilerinin tur operatörü Cisalpina Turizm ile iş birliği yaptı. Alsancak Limanı’na yanaşan kruvaziyer gemiden inen turistler, İZDENİZ’in Attila İlhan yolcu gemisiyle Karşıyaka’ya götürüldü. Başta Karşıyaka Çarşısı olmak üzere ilçenin turistik bölgelerini gezen turistler, yine İZDENİZ gemisiyle Alsancak Limanı’na geri döndü. Bu şekilde ekim ayı sonuna dek 16 sefer yapılması planlanıyor. İzmir’e gelen tüm turistlerin bu hizmetten faydalanabilmesi için diğer turizm acenteleri ile de görüşmeler devam ediyor.

Pazartesi günleri yapılacak Ekim ayı sonuna dek her pazartesi İzmir Limanı’na yanaşacak MSC Cruise gemilerinin yolcuları, İZDENİZ gemileriyle Karşıyaka İskelesi’ne transfer edilecek. 09.30’da İzmir Limanı’ndan Karşıyaka İskelesi’ne kalkacak İZDENİZ gemisi, saat 14.00’te tekrar Alsancak Limanı’na dönecek.

Marım: Hedefimiz, Körfez’i daha yaşanabilir kılmak İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Marım, “İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. olarak deniz turizmini güçlendirmek ve İzmir Körfezi’ndeki hareketliliği artırmak için turizm sektörünün temsilcileri ile İzmir’in geleceği için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bu görüşmelerin ilk meyvesi, dünyanın önde gelen cruise şirketlerinden MSC ile yaptığımız iş birliği oldu. Kruvaziyer gemilerle şehrimize gelen ve Karşıyaka Çarşısı’nı gezmek isteyen konuklarımızı İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarası eşliğinde Karşıyaka İskelesi’ne taşıyoruz. Bunun dışında, mevcut gemilerimizi kullanarak, körfez içi ve dışı deniz ulaşımına yönelik farklı alternatifler üretmeyi de hedefliyoruz. Bu çerçevede tarihi Bergama Vapurumuz ile Kadifekale yüzer tesisimiz de kiralanarak kişi, kurum ve kuruluşların özel etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. İzmir Körfezi’nde ulaşım olanaklarını artırmanın yanı sıra körfezimizi sosyal ve kültürel yaşamın içine daha fazla katmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

“Burada olmaktan çok memnunum” Kente gelen turistler de hizmetten memnun olduklarını ifade etti. İspanyol turistlerden Rubio Garcia Estefania, “İlk defa İzmir’e geldim. Şehri çok güzel buldum, çok temiz bir havası var. Burada olmaktan çok memnunum” dedi. Luque Bejarano Miguel de kenti çok beğendiğini ifade ederken, “İzmir beklentimin üzerinde çıktı” diye konuştu.

Kaynak: igf