İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ AŞ’nin yaz seferleri 21 Haziran’da başlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımı şirketi İZDENİZ AŞ’nin kentin sayfiye yerlerine düzenlediği günübirlik “Yaz Seferleri” 21 Haziran’da başlıyor. Seferler Mordoğan ve Urla’ya, cumartesi ve pazar günleri olacak. Ayrıca resmi tatillerde de seferler düzenlenecek. Hava ve deniz müsaadeli yapılacak yaz seferleri 22 Eylül’e kadar devam edecek. Biletler sadece online olarak bilet.izdeniz.com.tr adresinden satın alınabilecek. İskeleden bilet satışı yapılmayacak. İzmirimkart ile de turnikeden geçiş olmayacak. Online bilet alan yolcular, kısa mesaj ile kendilerine iletilen linkten QR kod içeren biniş kartlarıyla gemiye binebilecek. Ebeveyni ile birlikte olmak kaydıyla 3-7 yaş arası çocuklar için ücret tarifesinde yüzde 50 indirim uygulanacak. 3 yaş ve altındaki çocuklar seferlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

2025 Yaz Seferleri kapsamında, yolcu talebinin sınırlı kalması ve artan işletme maliyetleri nedeniyle Güzelbahçe ve Foça iskelelerine sefer düzenlenemeyecek.

ENGELLERİ AŞAN SEFER

Engelli yurttaşların yaz aylarını en güzel şekilde geçirebilmeleri için “Erişilebilir Yaz Seferleri” de devam edecek. Her sefer için kontenjan 40 kişi ile sınırlı olacak. Erişilebilir seferlere rezervasyon için 0232 320 00 35 / 102 - 103 numaralı telefondan ulaşılabilir. Engelli İzmirimkart sahibi engelli yurttaşlar ve refakatçi İzmirimkart’ı bulunan bir refakatçisi her hafta sonu düzenlenen turlara rezervasyon yaptırmak şartıyla ücretsiz olarak katılabilecek. Rezervasyon hafta içi mesai saatleri içinde alınacak.

SEFERLER KARŞIYAKA VE KONAK İSKELELERİNDEN

Mordoğan gemisi 08.10’da Karşıyaka’dan, 08.30’da ise Konak’tan hareket edecek. 10.10’da Mordoğan’a ulaşacak olan gemi 19.00’da Mordoğan’dan Konak yönüne harekete geçecek. Gemi 20.40’ta Konak İskelesi’nde, 21.00’da Karşıyaka İskelesi’nde olacak.

Urla seferlerinde ise gemi 08.20’de Karşıyaka İskelesi’nden, 08.40’ta ise Konak İskelesi’nden hareket edecek. Urla’ya 09.50’da varması planlanan gemi, 19.00’da dönüşe geçecek. 20.10’da Konak, 20.30’da ise Karşıyaka İskelesi’nde olacak.

Mordoğan seferi için tek yön 200 TL, Urla seferi için ise tek yön 150 TL olarak belirlendi.