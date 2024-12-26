İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak İZELMAN AŞ’ye ait otopark ücretlerine yeni yılda zam yapmayacak. Otoparklar 2025 yılında da 2024 ücret tarifesiyle hizmet verecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde açık, kapalı, yol kenarı otoparkları, karavan parklar ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yer alan abone otoparklarının ücret tarifelerine yeni yılda zam yapmayacak. İZELMAN AŞ bünyesinde hizmet veren otoparklar ile karavan parklarında, 2024 yılı ücretleri 2025 yılında da uygulanmaya devam edecek. Enflasyon nedeniyle alım güçlerinin düştüğünü dile getiren İzmirliler de otoparklara zam yapılmama kararını memnuniyetle karşıladı.

İZELMAN AŞ. Otoparklar Müdürlüğü Otopark Şefi Sinan Öğüt, İzmir genelinde 15 bin araç kapasitesiyle açık ve kapalı otopark hizmeti verdiklerini belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki otoparklarımızda bu yıl zam yapılmayacak. 2024 yılındaki ücret tarifesi, 2025 yılı içinde de geçerli olacak” dedi.

“Ekonomik koşullar ortada”

Aracıyla Kültürpark’ta bulunan İZELMAN otoparkını kullanan Berrin Tosun, “Otopark ücretleri ortada. Alsancak’ta özel bir otoparka gittiğinizde çok yüksek ücretler ödüyorsunuz. Belediyenin zam yapmaması gayet güzel. Ekonomimiz ve benzin fiyatları belli. Bugün İZELMAN otoparkını iki saat kullanacağız ve 60 lira ödeyeceğiz. Bu gayet makul bir fiyat” diye konuştu.

“Sevindirici haber”

İzmirli araç sürücüsü Seyit Ali Şahin, “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar belli. İnsanların alım gücü çok düştü. Otopark ücretlerinin aynı şekilde devam edecek olması çok sevindirici. Ben Kültürpark’ta bulunan İZELMAN otoparkını genelde 2 saatliğine kullanıyorum ve 60 lira ödüyorum. Bu tarifenin 2025 yılında da aynı kalacak olması sevindirici haber” yorumunu yaptı.

“Hayat şartları pahalı”

Bir diğer araç sürücüsü İhsan Atlıhan ise “Hayat şartlarının ne kadar pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bazen günde iki üç kez otoparka gidiyorum. Bizler için zam olmaması çok iyi olacak. Bu uygulama için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İZELMAN otoparklarının bir bölümünde ücret tarifeleri şu şekilde;

Kahramanlar Katlı Otoparkı, Hatay Pazaryeri Yeraltı Katlı Otoparkı, Hakimevleri Katlı Otoparkı, Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Altı Otopark, Bornova Pazaryeri Katlı Otoparkı, Alaybey Katlı Otoparkı, Bostanlı Migros Katlı Otoparkı, Karabağlar Selvili Otoparkı, Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi Yer altı Otoparkı 0-2 saat 40 TL, 2-4 saat 50 TL, 4-6 saat 60 TL, 6-12 saat 70 TL, 12-24 saat 80 TL.

Alsancak Punta Katlı Otoparkı, Konak Katlı Otoparkı, Çankaya Katlı Otoparkı, Kültürpark Yer altı Otoparkı, Alsancak Atatürk Spor Salonu Yer altı Otoparkı, Bahriye Üçok Yol Altı Otoparkı 0-2 saat 60 TL, 2-4 saat 70 TL, 4-6 saat 85 TL, 6-12 saat 100 TL, 12-24 saat 120 TL.

Alsancak Tam Otomatik Otoparkı ile Mimar Kemalettin Katlı Otoparkı 0-2 saat 60 TL, 2-4 saat 70 TL, 4-6 saat 85 TL, 6-12 saat 100 TL, 12-24 saat 150 TL.

Smyrna Tam Otomatik Otoparkı 0-2 saat 40 TL, 2-4 saat 50 TL, 4-6 saat 60 TL, 6-12 saat 70 TL, 12-24 saat 100 TL.

Açık alan otoparklar 0-12 saat 70 TL, 12-24 saat 140 TL,

Açık- kapalı alanlar engelli araç otoparkı 0-12 saat 30 TL, 12-24 saat 60 TL.