İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde hizmet vermekte olan Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) Bulut Anaokulu öğrencileri misafir ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde hizmet vermekte olan Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) farklı okullardan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Kadın Girişimciler Merkezi’nin son olarak misafirleri Bulut Anaokulu öğrencileri oldu. Minikler ilk olarak İZGİM Çocuk Kütüphanesinde vakit geçirme şansı buldu. Öğrencilere kütüphane hakkında bilgilendirmeler yapılarak geri dönüşümün önemi anlatıldı.

AKTİVİTELERLE DOLU BİR GÜN

Bulut Anaokulu Öğrencileri, Geleneksel Türk El Sanatlarından olan Mozaik Atölyesi’nde mozaik workshopuna katıldılar. Eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçiren çocuklara katılım sertifikaları ve bez çantalar hediye edildi. İZGİM’den mutlu bir şekilde ayrılan öğrenciler ve öğretmenler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.