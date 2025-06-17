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Tam donanımlı atölyede verilen 5 haftalık eğitimlerle Tufting alanında çalışacak girişimci kadınlar yetiştiriliyor. İZGİM Tufting Atölyesinde eğitimini tamamlayan kadınlar İZGİM Kadın Girişimciler Merkezinde girişimci olarak üretim yapmaya devam ederek aile bütçelerine katkı sağlayabiliyorlar.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi Tufting Atölyesinde yeni girişimcilerini yetiştiriyor. KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi İZGİM el emeği sanat atölyelerinde Tufting Atölyesi faaliyete başladı.

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