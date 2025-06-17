İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi Tufting Atölyesinde yeni girişimcilerini yetiştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi İZGİM el emeği sanat atölyelerinde Tufting Atölyesi faaliyete başladı.
Tam donanımlı atölyede verilen 5 haftalık eğitimlerle Tufting alanında çalışacak girişimci kadınlar yetiştiriliyor. İZGİM Tufting Atölyesinde eğitimini tamamlayan kadınlar İZGİM Kadın Girişimciler Merkezinde girişimci olarak üretim yapmaya devam ederek aile bütçelerine katkı sağlayabiliyorlar.
Kaynak: İGF