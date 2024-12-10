İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), Yıldızlar Akademisi Gündüz Bakımevi öğrencileri ve öğretmenlerini misafir ettiKOCAEİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde hizmet veren İZGİM, farklı okullardan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. İZGİM’in misafirleri Yıldızlar Akademisi Gündüz Bakımevi öğrencileri ve öğretmenleri oldu. İZGİM Çocuk Kütüphanesi’nde ağırlanan minikler burada kitap ayracı yaparken, çocuklara geri dönüşümün önemi anlatıldı.

MATARA ÇANTASI YAPTILAR

Çocuklar, daha sonra Tokat Baskı Atölyesi’nde matara çantası workshopu yaptı. Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde keyifli vakit geçiren çocuklara katılım sertifikaları verilerek bez çanta hediye edildi. İZGİM’den mutlu bir şekilde öğretmenler ve çocuklar Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.