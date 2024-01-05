Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, 4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü vesilesiyle farkındalık oluşturmak adına Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği ile 75.yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) 4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü’nde, Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (GÖRAYDER) ile 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerini bir araya getirdi. Etkinliğe GÖRAYDER Başkanı Dursun Karaman, Başkan Yardımcısı Erhan Özyapı, Sosyal İşler Sekreteri Engin Aysu ve Kocaeli Engelsiz Kızılay Başkanı Mustafa Korkmaz katıldı.

Etkinlikte çocuklara, görme engelli bireylerin günlük yaşamda engelsiz bireylere göre ne gibi farklılıklar yaşadıkları, nasıl meslek edindikleri, nasıl okuyup yazdıkları, nasıl yürüyüp, nasıl telefon kullandıkları hakkında bilgiler verildi. Çocuklar merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulurken, yapılan etkinliklerle de sorularının cevaplarını deneyimleyerek öğrenme fırsatı yakaladılar.

Braille Alfabesi farkındalık etkinliğine gönüllü olarak katılan GÖRAYDER üyeleri ve 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet adına hediyeler takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri dernek üyelerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.