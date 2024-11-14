İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM’de girişimci kadınlar, üretim yaparak ekonomik hayata katkıda bulunmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Merkezi ile kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki gelişimine katkı veriyor. Kadınların hayatta daha fazla görünür kılınmasını sağlayan İZGİM Makrome ve Örgü Atölyesi Sorumlusu Emine Parçaoğlu, “Atölyemizde örgü ve makromeden toplu siparişler yapıyorlar. Kadınlar gerek burada gerekse evlere götürüp aldıkları işleri yapabiliyorlar. Aldıkları işlerle aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Dünyanın dört bir yanına ürün yapıp gönderebiliyoruz” dedi.

“YENİ İNSANLARLA DA TANIŞABİLİYORUZ”

Kadın Girişimci Perihan Keslek ise, “Emekliyim. Üç yıldır İZGİM’e geliyorum. Bu süreçte birçok ürün yaptık ve yapmaya de devam ediyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çalışmalarımız ile aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Burası sayesinde yeni insanlarla da tanışabiliyoruz. Sosyalleşme imkanımızda oluyor. Başta başkanımız ve hocalarımız olmak üzere emeği geçenlerine eline sağlık” diye konuştu.

“ÇOK MUTLUYUZ”

İZGİM’e gelerek ürünlerini yapma ver sergileme imkanı bulan Zehra Gülsaran, “Burada çalışmaktan çok mutluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86’ıncı yıl dönümünü geride bıraktık. Onun sayesinde kadın girişimciler olarak buralardayız. Ayrıca çok değerli bir belediye başkanımız var. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e de bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz. Şu anda ise Kocaelispor’un Fatih Karagümrük’ü mağlup etti karşılaşmada forma giyen futbolcularımızın bezden maketlerini yapıyorum. Çalışmalarımız devam edecek” diye belirtti.