İZGİM’de Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi programı sayesinde girişimci kadınlar, edindikleri sermayeler ile faaliyetlerine devam edebilme fırsatı buluyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ortaklığında gerçekleşen proje kapsamında İzmit Kadın Girişimcileri Merkezi’nde (İZGİM) kadın girişimciler destekleniyor. Mikrokredi programı ile kendi işlerini hayata geçirebilmek adına sermayeler edinen kadın girişimciler, hem ev ekonomilerine destek olabiliyor hem de kişisel gelişimlerinde önemli mesafeler katediyorlar.

KADINLARIMIZ BİZE FİKİRLE GELSİNLER

Kadın girişimcilere sağlanan destek hakkında konuşan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Programı Saha Sorumlusu Burçin Yazıcı, “İzmit Belediyesi bünyesinde bize verdikleri destek ile İZGİM’de kadın girişimcilerimize küçük sermayeler ile destek oluyoruz. Dar gelirli kadınların herhangi bir gelir getirici faaliyette bulunması amacıyla onlara küçük sermayeler veriyoruz. Kadınlarımızın bize bir iş fikri ile gelmesi yeterli. 5 kişilik bir grup dinamiği ve 3 günlük bir eğitim sonucunda kadınlarımıza kredilerini veriyoruz. İZGİM’deki atölyelerde çok fazla kadınımız bizden destek almış durumda” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Mikrokredi programından yararlanan Girişimci Alev Öngören, “İZMEK’te bir altyapı edindikten sonra seramiği hayatımın devamına taşımayı istedim. Hem emeklilik sonrasında hem de aile bütçeme katkı sağlaması üzerine düşündüğümde İZGİM projesi önüme geldi. Ancak bir emekli olarak finansal anlamda zorlandığımda Burçin Hanım beni mikrokredi ile tanıştırdı. Bu sayede aldığım sermaye ile malzemeleri edinme fırsatım oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.