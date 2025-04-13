İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış ruhunu yeniden canlandırdığı İZMAR projesi ilk günden itibaren İzmirlilerin büyük ilgisiyle karşılaştıİZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Türkiye’nin zorlu ekonomik koşullarında yurttaşların güvenli ve uygun fiyata temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için başlattığı İZMAR projesi dar gelirlilere nefes oldu.

43 yıl kente hizmet veren Tansaş Tanzim Satışları AŞ ruhunun 9 yıl sonra yeniden canlandırıldığı İZMAR’ın Karabağlar Bozyaka’da açılan ilk şubesi, ilk günden itibaren uygun fiyatı ve kaliteli ürünleriyle büyük ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından küllerinden doğan İZMAR mağazaları, güvenli gıdanın yanı sıra temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar temel tüketim ürünlerini kâr amacı gütmeden satışa sunuyor.

Mağazalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, Halk Ekmek ile Şaşal Su, Badem Su ve İzmir Su tek çatı altında uygun fiyatla satışa sunuluyor.

Hijyenik ve kaliteli ürünleriyle yurttaşların güvenli alışveriş yapmasını sağlayan İZMAR, piyasa fiyatının altında satış politikası ile yurttaşı ekonomik anlamda rahatlatıyor.