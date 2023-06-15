Kocaeli'de İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iş birliğinde eğitim veren İZMEK Kursları El Sanatları Branşları sergisi Nikomedia Sanat Galerisi’nde vatandaşların ziyaretine açıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 2022-2023 yılında eğitim veren İZMEK Kursları El Sanatları Branşları sergisi İzmitlilerle buluştu.

Sergi, Dolphin AVM yanında bulunan Nikomedia Sanat Galerisi’nde vatandaşların ziyaretine açıldı.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, 2022-2023 eğitim döneminde, 45 kurs merkezinde, 102 usta öğreticimiz 16 branşta hep birlikte çalışarak; bugün burada birbirinden güzel el sanatı işlerinin büyülü dünyasına adım atmamıza vesile oldu. Bu güzel sergi, emek ve yetenek dolu bir yılın sonucunu yansıttığını belirterek, birbirinden kıymetli branşlarda çalışmalar gerçekleştiren öğretmenler ve kursiyerleri geleneksel el sanatlarını modern dokunuşlarla buluşturarak yaratıcılıklarını sergilemelrinden ötürü tebrik etti.

İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya da, ilçede yaygın eğitim faaliyetin çok verimli geçtiğini belirterek, sergide emeği geçenleri kutladı.

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Bu arada ev tekstili, şiş ve tığı örücülüğü, makrome, moda tasarım, keçe, dantel angles, amigrumi, deri, çanta yapımı, makine türk işi, saçaklama, iğne oyası, el nakışı, takı tasarımı, kırkyama, giyim, atık ve muhtelif tekstil dönüşüm olmak üzere 45 kurs merkezinden toplam 16 branş, 102 usta öğretici ve öğrencilerinin yıl boyunca yapmış oldukları el emeği ürünlerin 16 Haziran'a kadar sergileneceği ve saat 09.00 ile 17.30 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacağı öğrenildi.