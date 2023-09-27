İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle eğitim programlarına devam eden İZMEK, kurs merkezi olmayan köylere ulaşarak bünyesini genişletmeyi planlıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle şehir merkezi ve köylerde faaliyet gösteren, kadınların meslek edinmesini ve sosyal yaşamda aktif olmasını sağlayan İZMEK, öncelikli olarak kurs merkezi olmayan köylerde kurs açmayı planlanıyor. İzmit Belediyesi daha fazla kadına fayda sağlamak, kadınların kendi mahallesinde, istediği branşlarda kurslara gidebilmesi için çalışmalarına başladı.

KURS MERKEZİ OLMAYAN KÖYLER ZİYARET EDİLİYOR

40 mahallede hizmet veren İZMEK ile kırsal bölgelerde bünyesini genişletmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü İsmet Kanık, STK ve Esnaf Hizmet Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer, İZMEK Danışmanı Zeki Kalaç, Yenice, Karaabdülbaki, Çayırköy, Çubuklu Osmaniye ve Eseler Mahallerinde ziyaretler gerçekleştirdi. Kurs merkezi olmayan köylerde ziyaretler devam edecek.