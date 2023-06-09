Akmeşe, Ambarcı ve Ortaburun Mahallelerinde bulunan İZMEK kurs merkezlerinin 2022-2023 eğitim yılını tamamlamasının ardından kursiyerlerin yılsonu performanslarını görücüye çıkardıkları el emeği sergisi Akmeşe Mahalle Konağı’nda açıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında faaliyetlerine devam eden İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) 2022-2023 eğitim yılını tamamladı. Bu kapsamda Akmeşe, Ambarcı ve Ortaburun Mahallelerinde bulunan İZMEK kurs merkezlerinde görev alan öğretmenler ve eğitim alan kursiyerlerin yılsonu performanslarından oluşan el emeği sergisi Akmeşe Mahalle Konağı’nda açıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sergi açılışında yaptığı konuşmada, üreten kadınların yaptığı işlerin değerli olduğunua vurgu yaparak, "Bu değeri gönülden bilen ve hisseden birisiyim. İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle ortaklaşa yapmış olduğumuz sergiler üretim alanları gibi adeta. Çok kıymetli bu sergiler. Zamanında ‘kapatılacak’ diye propaganda yapılmasına rağmen adaylığımda da seçimi kazandıktan sonra ilk katıldığım sergi açılışlarında da söyledim. Bu kurslara destek verilmesi çok kıymetli. Gerçekten hepinizin öncelikle eline ve yüreğine sağlık" dedi.

Siz üretmezseniz biz hiçbir şey yapamayız" diyen Başkan Hürriyet, "Aslında birbirimize katkı sunuyoruz. Bu sergi kente ve ekonomiye katkı sunsun. Daha çok arkadaşımız buradan güçlensin. Bu işin değer kazanması için bana düşen ne varsa elimden geleni yapacağım. O yüzden her zaman dayanışma duygularımla tüm kadın arkadaşlarımın yanındayım" mesajı verdi.

İzmit Halk Eğitim Müdürü Zeki Kalaç da, İzmit Belediyesi ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortak protokol gereğince insanlarımıza ulaşmak üzere bu kursları açtıklarına dikkati çekerek, bu yıl 5 ay içinde yaklaşık 35 bin kursiyere ulşatıklarını söyledi.