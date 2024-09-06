İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü kutlama etkinlikleri 9 Eylül sabahı Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden başlayacak yürüyüş, tarihi güzergâhında yapılacak. İzmirliler akşam da Fener Alayı ve Haluk Levent konseriyle coşacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tüm İzmirlileri sabah yapılacak Zafer Yürüyüşü’nden başlayarak tüm güne yayılan etkinliklere davet etti.İZMİR (İGFA) - Kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir, özgürlük ve bağımsızlığın sembolü 9 Eylül’ü görkemli bir program ile kutlayacak. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek çok sayıda etkinlikle kutlanacak. Zafer yürüyüşü, fener alayı ve Haluk Levent konseri gibi organizasyonlara İzmirliler de Türk bayrakları ile katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül 1922, Türkiye’nin talihinin döndüğü tarihtir. 102. yılında İzmir’in kurtuluş, cumhuriyetin kuruluş bayramı 9 Eylül kutlu olsun! Zafer Yürüyüşü ile başlayacak 9 Eylül kutlamaları gün boyu devam edecek. Tüm İzmirlileri bayraklarıyla bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Gelin, 9 Eylül’ü İzmir’e yakışan bir görkemle kutlayalım” dedi.

KUTLAMALAR ZAFER YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLIYOR

9 Eylül kutlamaları, saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Anafartalar Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergâhında düzenlenecek Zafer Yürüyüşünde 350 metrelik dev Atatürk posteri taşınacak. Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu da eşlik edecek. Saat 10.00’u gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

HÜKÜMET KONAĞI’NDA BAYRAK TÖRENİ

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri, saat 10.30’da Konak Atatürk Meydanı’nda bulunan Hükümet Konağı’na gelecek ve Yüzbaşı Şerafettin’i canlandıran bir asker tarafından göndere Türk bayrağı çekilecek.

CUMHURİYET MEYDANI’NDA KUTLAMA

9 Eylül kutlamaları, 11.15’te yine Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek. Meydandaki kutlamada İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu sahne alacak, ayrıca zeybek gösterisi yapılacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu tarafından marşlar çalınacak.

SÜVARİ BİRLİKLERİNDEN YÜRÜYÜŞ

Hükümet Konağı önünde İzmir’in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri, saat 17.00’de Cumhuriyet Meydanı ve 1. Kordon Gündoğdu Meydanı güzergâhında yürüyüş yaparak 9 Eylül coşkusunu doruğa çıkaracak.

FENER ALAYINDA 350 METRELİK TÜRK BAYRAĞI TAŞINACAK

Her yıl 9 Eylül’de düzenlenen fener alayı, bu yıl da İzmirlilere unutulmayacak bir gün yaşatacak. Saat 20.15’te başlayacak fener alayının güzergâhı Cumhuriyet Meydanı ve Kültürpark Lozan Kapısı olacak. Fener alayı yürüyüşünde 350 metrelik Türk bayrağı taşınacak. Fener alayına da İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşlik edecek.

HALUK LEVENT KONSERİ

9 Eylül kutlamaları, ünlü sanatçı Haluk Levent’in konseri ile sonlanacak. Sevilen sanatçı, en güzel şarkılarını 21.00’de Kültürpark Çim Alanı’nda seslendirecek.

İZMİR’İN KURTULUŞ BAYRAMI SERGİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurtuluşun 102’nci yılı kutlamaları kapsamında hazırladığı “İzmir’in Kurtuluş Bayramı” sergisi de Vasıf Çınar Meydanı’nda 9 Eylül’de saat 16.00’da açılacak. Sergide, 1923 yılından başlayan ve yıllar boyunca "Kurtuluş Bayramı" olarak adlandırılan 9 Eylül’ün, Cumhuriyet’in ilk yıllarında nasıl kutlandığı, dönemin ruhunu yansıtan fotoğraf ve gazete manşetleriyle anlatılıyor. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Arşivi’nden fotoğrafların yanı sıra özel koleksiyonlardan fotoğraflarla zenginleşen sergi, 9 Eylül kutlamalarının ilk yıllarındaki büyük coşku ve duygu selini yansıtmayı amaçlıyor. Bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birçok sergisine ev sahipliği yapan Vasıf Çınar Meydanı’nda bu kez, “İzmir’in Kurtuluş Bayramı” sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.