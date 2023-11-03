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Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şube Başkanlığı 'Sadece ABD Bakanı değil, ayrıca bir Yahudi olarak buradayım' diyen ve terörist İsrail’in zulmüne ortaklığını açıkça ifade eden eli kanlı Blinken’ın Türkiye ziyaretine basın açıklamasıyla sert tepki gösterdi.İZMİR (İGFA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İzmir Şube Başkanlığı, 5 Kasım Pazar 2023 günü Ankara'ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ziyareti öncesinde yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

AGD İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı eli kanlı Antony Blinken, ABD’nin Filistin planlarını açıklayarak, Gazze’yi Filistin’in yönetemeyeceğini ve ABD askerlerinin de dahil olduğu çokuluslu bir kontrol gücünün oluşturulması gerektiğini söylemiştir. ‘Sadece ABD Bakanı değil, ayrıca bir Yahudi olarak buradayım’ diyen ve terörist İsrail’in zulmüne ortaklığı açıkça ifade eden eli kanlı Blinken’in 5 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi. Unutulmamalı ki; Türkiye’miz tüm mevcudiyeti ve şanıyla, asırlarca mazlumların ve Müslümanların yanında olduğu gibi bugün de Filistin’in yanındadır. Her zaman mazlumların yuvası olan ve toprakları şehit kanlarıyla mayalanan ülkemizde katilleri, teröristleri, işbirlikçileri istemiyoruz!” denildi.

Açıklamada, Filistin’de İsrail tarafından yıllardır süregelen sistematik zulüm ve katliam, 7 Ekim’den itibaren şiddetini artırarak soykırım olarak devam ettiği hatırlatarak, "Milli Görüş olarak, Milli Gençlik olarak, Filistin’deki kardeşlerinin acısıyla yüreği yangın yeri olan tüm Müslümanlarla birlikte nöbetteyiz" ifadeleri yer aldı.