İzmir'de Aliağa Belediyesi ile İzmir Pazarcılar Derneği iş birliğinde kurulan Aliağa Sosyete Pazarı, Yeni Mahalle’de açıldı. Markalı ve kaliteli ürünlerin sergilendiği sosyete pazarı her hafta Cuma günü hizmet verecek.İZMİR (İGFA) - Yeni Mahalle Semt Pazarı’nda kurulan Sosyete Pazarı’nda 203 tezgâhta giyim, çanta ve aksesuar gibi birçok ürün satışa sunuldu.

Markalı, outlet modellerin yer aldı Aliağa Sosyete Pazarı, her hafta cuma günü sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında açık kalacak. Kadın, erkek, büyük, küçük herkesin aradığı ürünü uygun fiyata bulabileceği Aliağa Sosyete Pazarı’na Aliağalılar ilk günden yoğun ilgi gösterirken Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi de pazarcı esnafına ilk günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sosyete pazarında tezgâhları birlikte gezdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Serkan Acar, çocuklarla yakından ilgilenirken gençlerin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Sosyete pazarının Aliağa’ya katma değer katacağını belirten İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, “Aliağa Sosyete Pazarı’nda Türk markaları ağırlıklı olacak şekilde ünlü markaların outlet ürünleri satışa sunuluyor. 203 tezgâhın bulunduğu pazarda vatandaşlarımız, aradıkları birçok ürünü çok uygun fiyata bulabilirler. Pazarda Aliağa esnafına öncelik vermeye çalıştık. Bu konuda Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’ın da hassasiyeti vardı. Umarım Aliağa halkı memnun kalır. Pazarın açılmasına öncülük eden Başkanımız Sayın Serkan Acar ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.