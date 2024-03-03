Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.İZMİR (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, " Biz toplumsal olarak her bir ferdini aynı hassasiyet, aynı saygınlık düzeyinde kabul eden bir milletiz. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız da bu anlamda çok önemli. Bakanlık olarak bu konuda gerçekten dünyaya örnek gösterilecek türden işlerin altına imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel gereksinim gerektiren çocukların eğitimine ayrı bir önem verdiğini ve gereğinin yapılması için talimatlarının olduğunu ifade eden Bakan Tekin, projede emeği geçenlere teşekkür etti. İlçede bir özel eğitim okuluna ihtiyaç olduğunun kendisine iletildiğini belirten Tekin, onun da ihale sürecini başlattıklarını ifade etti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel yönetimlerde eğitime destek veren belediye başkanlarının seçilmesini arzuladığını vurgulayarak "Belediyelerimiz bize imkan verdikçe biz de yatırımlarımızı planlarken daha sağlıklı, daha hızlı hareket edebiliyoruz." İfadelerini kullandı.