Bunlar da ilginizi çekebilir

İkinci birleşim, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr ’den ve Aliağa Belediyesi webtv’nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlandı.

Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı İkinci Birleşimi dilek ve temennilerin ardından bir sonraki toplantının 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

İzmir'in Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nın ikinci birleşimi gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'e bağlı Aliağa Belediye meclis toplantı salonunda yapılan ikinci birleşimde Aliağa Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. 2022 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerince yeterli görüldü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.