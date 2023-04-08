İzmir'in Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nın ikinci birleşimi gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'e bağlı Aliağa Belediye meclis toplantı salonunda yapılan ikinci birleşimde Aliağa Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. 2022 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerince yeterli görüldü.
Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı İkinci Birleşimi dilek ve temennilerin ardından bir sonraki toplantının 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.
İkinci birleşim, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr ’den ve Aliağa Belediyesi webtv’nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlandı.
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