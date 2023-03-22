Aliağa Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi.İZMİR (İGFA) - Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için kentin dört bir yanındaki ibadethanelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İbadethane Temizlik Ekibi, bünyesinde bulundurduğu mobil halı yıkama makinası sayesinde cami halılarını tertemiz bir hale getirirken ahşap ve seramik gibi yerler de özel temizlik malzemeleri ile hijyenik hale getiriliyor.

İbadethanelerdeki temizlik çalışmalarına her gün sabahın erken saatlerinde başladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Harun Selim Tosun, “İbadethane Temizlik Ekiplerimiz kentimizin merkez ve çevre mahallelerinde bulunan tüm ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Cami içerisindeki halılar, ayakkabılıklar, merdivenler, pencereler ve seramik alanlar titizlikle temizleniyor. Temizlik ve hijyen çalışmalarımıza belirlediğimiz program dahilinde Ramazan ayı boyunca devam edeceğiz” dedi.