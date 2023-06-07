İzmir'de Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ‘Temiz Çevre, Temiz Doğa, Daha Temiz Aliağa’ resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler Aliağa Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törende ödüllerine kavuştu.İZMİR (İGFA) - Aliağa’da ilk ve ortaokullar arasında gerçekleştirilen yarışmada ilkokul kategorisinde; Petrokimya İlkokulu’ndan Ece Dinç birinci; Cumhuriyet İlkokulu’ndan Bahar Yıldız ikinci; Fatih İlkokulu’ndan Yağmur Koç üçüncü oldu. Ortaokullar kategorisinde ise Petrokimya Ortaokulu’ndan Asya Baydar birinci; Mehmet Saka Ortaokulu’ndan Elif Yağmur Göçgüner ikinci; Uğur Okulları Ortaokulu’ndan Musa Özdemir üçüncü oldu. Birinciler tablet, ikinciler akıllı saat, üçüncüler satranç takımı ile ödüllendirilirken yarışmaya katılan tüm öğrencilere sırt çantası hediye edildi.

Öğretmen, öğrenci ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde yarışmaya gönderilen tüm eserler de sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

Özel eğitim sınıfları arasında ise Şehit Bülent Kula Ortaokulu’ndan Murat Evren birinci, Şehitkemal Ortaokulu’ndan Zeynep Gülçimen ikinci, Şehitkemal Ortaokulu’ndan Esmanur Doğan üçüncü, Şehit Murat Coşkun Ortaokulu’ndan Ali Hakan Adar dördüncü, Şehit Murat Coşkun Ortaokulu’ndan Yağmur Öztürk beşinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz takdim etti.