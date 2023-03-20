izmir'de öğrenciler arasında çevre bilincinin oluşturulmasını hedefleyen Aliağa Belediyesi, ilk ve ortaokullar arası ‘Temiz Çevre, Temiz Doğa, Daha Temiz Aliağa’ temalı resim yarışması düzenliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmada; çevrenin temiz tutulması, geleceğe dair farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlandı.

Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel ilkokul-ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışmada öğrenciler, ‘Temiz Çevre, Temiz Doğa, Daha Temiz Aliağa’ temalı eserlerini 15 Mayıs 2023 tarihine kadar okul idaresine teslim edebileceği belirtildi.

Eserler, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü Aliağa Gençlik Merkezi’nde sergilenecek. Saat 13.00’te düzenlenecek ödül töreniyle de dereceye giren eser sahiplerine ödülleri takdim edilecek. Yarışma birincisine tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye profesyonel satranç takımı, eser sahibi tüm öğrencilere ise sırt çantası hediye edilecek.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR; 1-) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir. Resimde kullanılacak teknik,

katılımcıların tercihine bırakılmıştır. Yarışmacılar kara kalem, kuru boya, pastel, yağlı boya,

akrilik, guaj, vb. her türlü teknikte çalışılmış eserleri ile yarışmaya katılabilirler.

2-) Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül

almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gerekir.

3-) Resimler mukavva karton arasında gönderilir.

4-) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer alamaz.

5-) Her katılımcı, yarışmaya yalnızca bir resim ile katılabilir.

6-) Yarışmaya gönderilecek resimlerin sağ alt ön yüzüne öğrenci adı soyadı, sınıfı ve okulu

yazılır.

7-) Yarışmaya gönderilecek resimler, 35X50 ebatlarındaki (boyut) resim kâğıtlarına yapılır.

8-) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.