İzmir Aliağa Belediyesi ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında geçtiğimiz yıl aralık ayında imzalanan, Aliağa’ya Denizcilik Fakültesine bağlı bir uygulama merkezi kurulmasını içeren protokol sonrası, uygulama merkezi fiilen kuruldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan uygulama merkezi çok yakın bir zamanda Kültür Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi No: 36 adresinde faaliyetlerine başlıyor. Denizcilik Uygulama Merkezi, denizcilik, gemi geri dönüşüm ve denizcilik alanında birçok paydaşa hizmet verecek.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın girişimleri, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek ve Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi öğretim üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen protokol sonrası Aliağa’da Denizcilik Uygulama Merkezi kuruldu.

Kurumlar arası yapılan görüşmeler kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Dereli ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Önal Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyarette Aliağa Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk, “Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubemiz ve Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünün işbirliğinde imzalanan protokolle Aliağamızda açılacak olan Katip Çelebi Üniversitesi Gemi İnşa ve Denizcilik Uygulama Birimini değerlendirdik. Denizcilik sektörünün tüm paydaşları olmak üzere Aliağamıza önemli katkıları olacağını düşündüğümüz merkezin hayırlı olmasını diliyor, kıymetli hocalarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Aliağa’ya gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi heyeti, belediye ziyareti sonrasında Aliağa Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa Ticaret Odası’na da ziyarette bulundu.