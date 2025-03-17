İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın en büyük inovasyon topluluğu Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Kentsel Hareketlilik Topluluğu’na Öncü Şehir olarak üye oldu. EIT Kentsel Hareketlilik Topluluğu’nda; Avrupa’nın önde gelen araştırma enstitüleri, üniversiteler, şehirler ve firmalar “Öncü Şehir (Leading City)” olarak yer alıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’da önemli kuruluşlarla iş birliği yapmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda İzmir, Avrupa’nın en büyük inovasyon topluluğu olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Kentsel Hareketlilik Topluluğu’na Öncü Şehir olarak üye oldu. Şehirlerin mobilite ile ilgili karşılaştıkları sorunlara çözümler geliştirmek için çalışan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Kentsel Hareketlilik Topluluğu, şehir hayatını kolaylaştırmak adına iş birlikleri yapıyor. Avrupa Birliği’nin CO2 (karbondioksit) azaltma hedeflerine ulaşılmasının yanında Yeşil Mutabakat (Green Deal), 2030 yılına kadar 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir Misyonu ve Ufuk Avrupa (Horizon Europe) gibi temel AB stratejilerine ve girişimlerine katkıda bulunan topluluk, İzmir’in 2030 sıfır karbon hedefine de katkı sağlayacak.

AĞA KATILMAK NELER SAĞLIYOR?

EIT Kentsel Hareketlilik ağında yer alan şehirlere bazı fırsatlar sunuluyor. Şehirlerle bağlantı kurarak karşılaşılan zorlukları keşfetmek, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gereken finansman fırsatlarına ulaşılmasını sağlamak, şehirleri yaşayan bir laboratuvara dönüştürme şansını elde etmek, vatandaş katılımını artırmak ve şehirlerin görünürlüğünü artırmak gibi fırsatlar elde ediyor. Bu kapsamda, EIT Kentsel Hareketlilik üyelerine Tomorrow Mobility Dünya Kongresi’ne ve diğer etkinliklere katılım sağlanması ile ilgili özel avantajlar sunuluyor. Ayrıca, şehirlerin ulaşım ve hareketlilik alanında karşılaştıkları zorluklara yönelik “Ulaşım İçin Hızlı Uygulamalar (RAPTOR)” çağrısı aracılığıyla şehirlerin belirledikleri kentsel hareketlilik ile ilgili sorunlara inovatif çözümlerin geliştirilmesi için finans desteği veriliyor.

TÜRKİYE’DEN KİMLER VAR?

EIT Kentsel Hareketlilik ağında Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, İSBAK (İstanbul Bilişim ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ) ve Sabancı Üniversitesi yer alıyor.