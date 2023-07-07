İzmir Barosu, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla harçlara yapılan zamların kaldırılması, arttıraln KDV oranlarının da düşürülmesini isterken, söz konusu Resmi Gazete'deki kararın iptali için yargı yoluna başvurmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve diğer illerin baro başkanları ile TBB Başkanının, Adalet Bakanlığı ile yapacağı toplantıdan bir gün önce yaptıkları basın açıklamasında mesleğe ilişkin birtakım düzenlemelerin acilen yapılmasını talep ettiklerini anımsattı.

Bu taleplerden stajyer avukatların sorunlarının çözümü ile KDV oranlarının düşürülmesinin öncelikle gerçekleştirilmesini istekleri arasında olduğunu hatırlatan İzmir Barosu, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara yönelik yeni bir açıklama yaptı.

İzmir Barosu'nden yazılı olarak açıklamada, avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranının düşürülmesi için birçok çalışma ve görüşme yapmakta iken, 7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de “Mal ve Hizmetlerde Uygulanan KDV Oranlarının Artırılmasına İlişkin 7346 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlandığına dikkati çekilerek, "Söz konusu taleplerimiz ile bugün yapılan değişikliklerin derhal geri çekilmesi talebi, Adalet Bakanlığı nezdinde Baro Başkanımız tarafından bir kez daha gündeme getirilecek olup bu değişikliklerin avukatın emeğinin, vergilendirme karşısında azalmasına ve ekonomik olarak daha da güçsüzleşmesine neden olmasının önlenmesi istenecektir. Tekrar belirtmek isteriz ki, avukatlık hizmeti bir kamu hizmetidir ve özellikle CMK ve adli yardım hizmetinden alınan KDV’nin kaldırılması ya da %1 oranına indirilmesi gerektiği gibi diğer işlerden alınan KDV oranının da düşürülmesi gerekmektedir. Söz konusu harçlar yüzde 50 oranında arttırılırken, artan harçlar, yurttaşın hak arama özgürlüğünün önünde engel olduğu gibi hiçbir ekonomik geliri olmayan ve maddi külfet altında olan stajyer avukatların ödeyeceği harçları da ciddi olarak artıracaktır" ifadeleri yer aldı.

Baro açıklamasında, 07.07.2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’deki kararların iptali için yargı yoluna başvuıracaklarını duyurdu.