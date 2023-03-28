Bergama’da unutulmaya yüz tutan bir geleneğimiz yeniden yaşatılmaya başlandı.İZMİR (İGFA) - Bergama Belediyesi, her yıl olduğu gibi, bu yıl da on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimini kadim şehrin iki ayrı noktasında Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri ve Zeytinpark’ta düzenlediği etkinliklerle yaşatmaya başladı.

Her iki sosyal tesiste hafta içi saat 21.00’de başlayan ve 23.30’a kadar devam eden etkinliklerde vatandaşlar, iftar sonrası Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu, İlahi Dinletileri, Semazen Gösterisi, Mehteran, Sirk Gösterileri, İllüzyon Gösterileri, Jonglör, İnteraktif Yarışmalar, Yüz Boyama ve Animasyon Gösterileri seyredebiliyor. Ayrıca Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri Resturantı’nda kişi başı 90 TL’ye iftar menüsü ile nezih bir ortamda iftar edebiliyor.

BU YIL DİKKAT ÇEKEN EN ÖNEMLİ ETKİNLİK ÇOCUKLARA YÖNELİK; TEKNE ORUCU

Bu yıl ki birbirinden güzel Ramazan etkinlikleri içerisinde en dikkat çekici olanı çocuklar için organize edilen ve unutulmaya yüz tutan Tekne Orucu Geleneği oldu.

Hafta sonları Cumartesi, Pazar Zeytinpark’ta saat 12.30’da Tekne Orucu iftar sofrası kurulmaya başlandı.

İlki geçtiğimiz hafta sonu kurulan Tekne Orucu İftar sofrasına çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Öğlene kadar oruç tutma heyecanı yaşayan çocuklar oruçlarını Zeytinpark’ta açtılar. Bu etkinlik ile unutulmaya yüz tutan bir geleneğin tekrardan yaşatılmaya başlandığını ifade eden Başkan Koştu, “Ramazan aylarında oruç tutmayı alışkanlık haline getirmek üzere ecdadımız tarafından uygulanan birçok ailemizin de halen uygulamaya devam ettiği Tekne Orucu’na bu Ramazan etkinliklerimiz içerisinde yer verdik. Etkinliğe katılmak isteyen çocuklarımız hafta içi Zetinpark Cafe’ye isimlerini yazdırıyor. Hafta sonu geldiğinde de iftar sofrası kuruyoruz. Öğlene kadar oruç tutan çocuklarımız Zeytinpark’ta oruçlarını açıp, akranları ile birlikte iftar etmenin heyecanını yaşıyorlar” dedi.