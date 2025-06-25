İzmir Bornova Belediyesi, Evka 3 Mahallesi’nde uzun süredir beklenen bir ihtiyacı daha karşılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, Evka 3 Mahallesi’nde vatandaşların talebi üzerine yeni bir park ve sosyal alan kazandırıyor. 126/4 Sokak üzerinde yapımına başlanan parkta yer alacak kafeteryanın temeli, CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından birlikte atıldı.

Başkan Eşki: “Evka 3’e nefes alacak, sosyalleşilecek bir alan kazandırıyoruz”

Parkın temel atma töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Evka 3 bölgesindeki ihtiyaca dikkat çekerek şunları söyledi:

“Evka 3 bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın uzun süreden beri çay, kahve içebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir alana dair talepleri vardı. Bugün sevgili Seda vekilimizle beraber büfemizin temelini attık. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok yakında burası çok güzel bir parka dönüşecek. Vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebilecekleri, çocuklarını oyun oynamaya getirebilecekleri sosyal bir alan olacak.”

Seda Kaya Ösen: “Bornova’ya değer katacak bir proje”

Törene katılarak temel atma sürecine eşlik eden CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Özen, projeyle ilgili görüşlerini; “Ben de nazik daveti için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm bölgeye çok keyifli bir mekân kazandıracak. Bornova’ya ve bölgeye hayırlı olsun.” sözleriyle ifade etti.

Yeşil alan, çocuk oyun grupları ve modern kafeterya ile donatılacak

Yeni park projesi kapsamında bölgede çocuk oyun grupları, oturma ve dinlenme alanları ve bir kafeterya yer alacak. Proje, özellikle yaşlılar, çocuklu aileler ve gençler için sosyal bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Bornova Belediyesi ekipleri, çalışmaların kısa süre içinde tamamlayarak alanı hizmete açacak.